Полицейские задержали участников перестрелки, предположительно, из травматического оружия на северо-востоке Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службуГУМВД по Москве.
Ранее в СМИ появилась информация о вооруженном за
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику как "запрет для мусульман".
Как передает Vesti.az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в специальном заявлении
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику как "запрет для мусульман", передает РИА Новости.
Указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикаль
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику как "запрет для мусульман", передает РИА Новости.
Указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии &md
Литовский парламентарий Линас Бальсис в ходе конференции "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса" заявил, что Евросоюзу необходимо обсудить вопрос "возвращения" Калининграда в Европу, а послевоенные границы утратили свою правовую силу, пишет новостной портал Baltnews.lt.
Комитет по иностранным делам парламента Ирака призвал запретить въезд в страну гражданам США, сообщает агентство AFP.
Законодатели рассматривают этот шаг в качестве ответной меры на указ президента США Дональда Трампа, запретившего въезд в США беженцам и гражданам из семи преимущественно
Указ Трампа
Спустя пять дней после инаугурации президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому любой иностранец без документов может быть задержан и депортирован. Трамп объяснил своё решение борьбой с терроризмом. Тогда СМИ сообщили, что депортации могут
БАКУ /Trend/ - С середины марта вновь ожидается начало потока туристов в Азербайджан. Об этом сообщил Trend советник председателя Азербайджанской туристической ассоциации (АzТА) Музаффер Агакеримов.
По его словам, ожидается, что приток туристов продлится до конца лета.
1. Порвите контакты с негативными людьми.
Слишком часто в нашем окружение встречаются люди, которые не только не поддерживают, не мотивируют и не помогают, а даже наоборот, тянут вниз, жалуются, отговаривают и т.д. Наше окружение влияет на нашу жизнь и на нас самих, поэтому вы
Бывший премьер-министр Мануэль Вальс терпит поражение на праймериз правящей Социалистической партии во Франции, серьезно уступая экс-министру образования Бенуа Амону, сообщил глава верховного органа по проведению праймериз Тома Кле, передает Р
Бывший министр образования Бенуа Амон стал в воскресенье победителем праймериз Социалистической партии и будет выдвинут ее официальным кандидатом на выборах президента Франции. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, объявленные в штабе комиссии по проведе
Генеральный штаб национальной обороны Греции заявил, что ракетный корабль ВМС Турции сегодня нарушил территориальные воды возле островов Имиа, передает РИА Новости.
"В воскресенье, 29 января 2017 года, ракетный катер ВМС Турции, а также два сопровождавших его катера для транспортировки си
В турецкой провинции Диярбакыр группа террористов бросила в продовольственный магазин самодельную гранату и скрылась с места преступления, передает Haber 7.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи. Сообщается, что пострадавших в результате взрыва нет.
В сети появилось видео, на котором запечатлена гигантская трещина в земной коре в американском штате Аризона. Природную аномалию с помощью дрона засняли сотрудники геологической службы штата, сообщает РИА Новости.
Как пиш
Более полумиллиона человек подписали онлайн-петицию, инициаторы которой призывают не пускать президента США Дональда Трампа в Великобританию в рамках официального визита. Это коллективное прошение, размещённое на сайте парламента Соединённого Королевства, является сейчас четвёртым в списке самых
Экс-премьер Франции Мануэль Вальс терпит поражение во втором туре праймериз правящей Социалистической партии во Франции, серьезно уступая бывшему министру образования Бенуа Амону. Как передает РИА Новости, свои голоса за Амона отдали 58-60% участников праймериз.
По данным на 17.00, участи
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Диярбекир группа террористов бросила в продовольственный магазин самодельную гранату и скрылась с места преступления, передает в воскресенье Haber 7.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции и скорой помощи. Сообщается, что по
Президент Филиппин Родриго Дутерте обвинил Вашингтон в нарушении двустороннего военного соглашения, так как США, по его мнению, размещают на территории страны объекты постоянного использования, передает агентство Рейтер.
"Сейчас они выгружают вооружения н
В результате боев, возобновившихся в воскресенье в Авдеевской промзоне, было убито трое украинских солдат, один человек был ранен, сообщил представитель минобороны Украины Александр Мотузяник, передает ВВС.
По его словам, около пяти
В Аликанте почти вся семью насмерть завалило сотнями килограммов одежды в собственном доме. Ночью на мужа с женой и их 12-летнюю дочь упали полки, до потолка забитые вещами. Днем погибших обнаружила их старшая дочь, сообщает La Vanguardia.
«Восемнадцатилетняя девушка всю ночь просид
Накал борьбы, скорости и даже спорные эпизоды. Кульминацией этого можно назвать эпизод с назначением пенальти в ворота «Нефтчи». После навеса Анси Аголли с левого фланга мяч угодил в руку Магсада Исаева. С этим вопросов нет. Весь вопрос заключается в том, было ли это за линией штрафной или же
Шесть молодых людей в немецком городе Арштайн федеральной земли Бавария найдены мертвыми в воскресенье утром после вечеринки, причина их гибели не установлена, передает РИА Новости.
Отец двух молодых людей, брата и сестры, нашел их тела, а также тела еще четырех погибших в беседке на
1. «Решая, уволить некомпетентного сотрудника или нет — увольняйте». Самый популярный материал недели — памятка начинающим предпринимателям от бывшего сотрудника Google и создателя сервиса Hacker Earth Сачина Гупта.
2. После письма Олега Тинькова сотрудникам «Тинько
Любовь приходит внезапно. Поэтому, если признанный красавец выбирает в жены серую мышку, или светская леди берет под крыло юношу из провинции, окружающие могут лишь пожимать плечами и сплетничать. А что делать со зве...
Шесть молодых людей в немецком городе Арштайн федеральной земли Бавария найдены мертвыми в воскресенье утром после вечеринки, причина их гибели не установлена, передает РИА Новости.
Отец двух молодых людей, брата и сестры, нашел