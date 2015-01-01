Евросоюзу нужны максимально крепкие отношения с США - Туск

Евросоюзу нужны настолько крепкие отношения с США, насколько это возможно, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС на Мальте, передает РИА Новости.

"Наше намерение и, я д