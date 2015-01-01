В Индии при сходе поезда с рельсов погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли, еще порядка 100 получили ранения в результате схода с рельсов поезда в Индии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По его данным, с рельсов сошли семь вагонов поезда и локо