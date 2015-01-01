МИД Греции осудил теракт в Стамбуле

МИД Греции осудил теракт в ночном клубе в Стамбуле, жертвами которого стали не менее 39 человек, передает РИА Новости.

"Мы безоговорочно осуждаем варварский теракт с многочисленными жертвами, который произошел в ночном клубе