Боевики ИГИЛ убили азербайджанку и двух ее детей

Во время атаки боевиков ИГИЛ в Сирии была убита гражданка Азербайджана и двое ее детей.

Как сообщает издание middleeastpress.com, муж женщины Фикрет Алиев прибыл в Сирию в начале 2015 года и примкнул к силам такфиристов. Спустя некоторое время к мужчине в Сирию приехала и его семья.