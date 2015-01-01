15 советов, как принимать себя и стать для себя лучшим другом

1. Порвите контакты с негативными людьми.

Слишком часто в нашем окружение встречаются люди, которые не только не поддерживают, не мотивируют и не помогают, а даже наоборот, тянут вниз, жалуются, отговаривают и т.д. Наше окружение влияет на нашу жизнь и на нас самих, поэтому вы