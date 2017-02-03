В Румынии требуют отставки правительства

Порядка 400 тысяч человек вышли на улицы Румынии в шестой день антиправительственных протестов, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Митинги проходят, несмотря на то что в воскресенье кабмин Румынии отменил поправки в