Сборная Камеруна по футболу выиграла проходивший в Габоне Кубок африканских наций-2017, победив в финале команду Египта.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Либревиле, завершилась со счетом 2:1 в пользу камерунцев, в составе которых отличились Николя Н'Кулу (59-я минута) и
Глава Иранской организации по атомной энергетике Али Акбар Салехи сообщил, что 7 февраля в страну будет доставлено 149 тонн уранового концентрата "желтый кейк".
"С 26 января была доставлена первая из четырех новых партий "желтого кейка", последняя партия, надеюсь, будет дос
На прошлой неделе в далекой Америке свой 67-й день рождения отмечал Степан Пачиков. Это имя мало кому известно в Азербайджане, но вместе с тем его изобретениями так или иначе пользовался каждый из нас. Если бы кто-нибудь вел рейтинг «азербайджанцев, о которых не знают в Азербайджане»
По меньшей мере 17 человек погибли и 35 получили травмы в воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия в Гондурасе, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.
Пассажирский автобус, в котором находилось около 6
Сегодня 32 года исполняется человеку, доказавшему справедливость зачастую оспариваемой истины о том, что кропотливый, ежедневный, тяжелый труд является единственным «проходным билетом» в мир всеобщего признания, славы и богатства. Имя героя нашего времени Криштиану Роналду.
Рула и Абдул являются последней парой сирийских беженцев, прибывших в США. Они прилетели в Висконсин 20 января в день инаугурации президента Дональда Трампа. На следующий день после инаугурации Трамп издал указ, запрещающий въезд мигрантам из ряда стран, преимущественно мусульманских.
Глава фракции демократов в Конгрессе США Нэнси Пеллоси призвала федеральное бюро расследований провести проверку связей президента Дональда Трампа с Россией. Об этом она заявила NBC News.
«Я хочу знать, что у русских на Трампа
В столице Грузии состоялась выставка «Лица Тбилиси» армянского фотографа и фотожурналиста Германа Авакяна. Среди посетителей, как сообщает haqqin.az со ссылкой на armeniasputnik, был и азербайджанец, бывший руководитель Управления мусульман Грузии Вагиф Акперов.
Выст
Порядка 400 тысяч человек вышли на улицы Румынии в шестой день антиправительственных протестов, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Митинги проходят, несмотря на то что в воскресенье кабмин Румынии отменил поправки в
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй летела из Вашингтона в Анкару на самолете с включенным транспондером, по которому ее могли отследить террористы с помощью мобильного приложения, сообщила The Daily Mail.Программы позволяют увидеть высоту, скорость и направление полета воздушного тран
В Товузском районе зарегистрирован факт отравления угарным газом.
Как сообщает АПА, жительница села Сафия Багирова (1998 г.р.) доставлена в ЦРБ Товузского района с признаками отравления угарным газом. Ей была оказана соответствующая помощь. Состояние пострадавшей оценивается как удо
Белый дом будет увязывать вопрос снятия санкций против Москвы с тем, как Россия будет действовать на международной арене, в частности, на Украине, заявил вице-президент Майкл Пенс в интервью телекомпании АВС, передает РИА Новости.
Крупнейшая за последние дни акция протеста проходит перед зданием правительства в Бухаресте, несмотря на уступки правительства, сообщают местные СМИ. В шестой день протестов на митинг в столице вышло около 150 тысяч граждан, намеренных продолжать акции до отста
Глава правительства столицы Мексики Мигель Анхель Мансера в воскресенье в ходе торжественной церемонии подписал первую в истории конституцию Мехико, предполагающую, в частности, право на эвтаназию и частичную легализацию марихуаны.
Подписание документа стало
Во — первых, происходит резкое сужение кровеносных сосудов. Их просвет сужается и кровь вынуждена двигаться с большей скоростью. Однозначно улучшается кровообращение во всем организме. Укрепляются стенки артерий и вен, нормализуется работа системы кровоснабжения в целом,
Президент США Дональд Трамп настаивает, что на ноябрьских выборах голосовали нелегальные иммигранты, не имевшие на это права, передает РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что намерен потребовать начала расследования фальсификаций, которые, по его словам, имели место в ходе голосования 8
Президент США Дональд Трамп настаивает, что на ноябрьских выборах голосовали нелегальные иммигранты, не имевшие на это права, передает РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что намерен потребовать начала расследования фальсификаций, к
Вопрос об изменении режима санкций, введенных в отношении Москвы, будет решаться в предстоящие месяцы. Ответ на него будет зависеть от того, изменится ли поведение России и удастся ли наладить взаимодействие. Об этом заявил вице-президент Майкл Пенс в распространенном интервью телекомпании АВС.
Глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера подписал первую в истории конституцию мексиканской столицы, согласно которой, в частности, легализуется право на эвтаназию и марихуану, сообщает РИА «Новости».
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Группа преподавателей итальянских вузов, ученых и журналистов обратилась к властям с призывом принять скорейшие меры для повышения уровня грамотности среди школьников и студентов.
Открытое письмо в адрес главы правительства Италии, министра образования и
Число азербайджанцев, отдохнувших в прошлом году в Турции, заметно сократилось, но Азербайджан по-прежнему сохраняет лидирующие позиции по туристическому потоку в Турцию. Об том говорится в сообщении Министерства культуры и туризма Турецкой Республики.
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Столицу Катара и новозеландский город Окленд связал самый длинный авиамаршрут в мире. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает издание Gulf News.
Пассажирский самолет Boeing 777-200LR авиакомпании Qatar Airways, предназначенный специально для долгих перелетов, покинул Доху около пяти ут
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который забил второй гол каталонцев в матче 21-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (3:0), установил клубный рекорд.
Форвард, переправивший мяч в ворота басков со штрафного, возглавил список бомбардиров сине-гранатовых.
Этот гол со стандарта
В Товузском районе произошло самоубийство. Как передает АПА, инцидент зарегистрирован в селе Дюзгырыглы.
Жительница села Гамбарова Алия (2001 г.р.) повесилась в собственном доме. Причина суицида пока неизвестна.
По факту ведется расследование.источник: