Россия будет продолжать постепенно, но надежно и ритмично двигаться вперед благодаря достижениям ее граждан, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.
Президент несколько раз в год вручает государственные награды гражданам,
Во время атаки боевиков ИГИЛ в Сирии была убита гражданка Азербайджана и двое ее детей.
Как сообщает издание middleeastpress.com, муж женщины Фикрет Алиев прибыл в Сирию в начале 2015 года и примкнул к силам такфиристов. Спустя некоторое время к мужчине в Сирию приехала и его семья.
Количество выявленных в Москве коррупционных преступлений по итогам 2016 года выросло на 17%, средняя сумма взятки увеличилась более чем до 2 миллионов рублей, сообщил сегодня начальник столичного главка МВД Олег Баранов, передает РИА Новости.
Всего, по е
Уиллоу Рид, жительница Великобритании, решила продать на интернет-аукционе остров. Первоначальная ставка почти 500 тысяч долларов, но есть возможность прикупить остров и без торга.
Общая площадь острова больше 1,5 гектара. Уиллоу Рид купила его еще четыре года назад за 18
источник: Gapp.az
БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялась торжественная премьера отечественного фильма Mahmud Baba ("Дедушка Махмуд"), сообщает Trend Life. Кинокартина снята в жанре комедии режиссером Самиром Керимоглу.
Среди зрителей посетивших премь
На сайте change.org появилась петиция с предложением признать этнографическую группу тудовляне, Тверской области (Россия), белорусами. На данный момент под обращением к президенту России Владимиру Путину и губернатору Тверской области Игорю Рудене подписалось 196 че
США следовало бы просчитать все возможные последствия введения зон безопасности для беженцев в Сирии, с Россией по этому вопросу не советовались, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее п
Столичная полиция разыскивает человека, разбившего стекло автомобиля BMW и укравшего руль, передает агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В полицию обратился 28-летний уроженец Баку,
SOCAR назвала февральские объемы отгрузки нефти из Джейханаmənbə: Trend.az
Турция поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа о создании зон безопасности в Сирии, но будет ждать практической реализации этой идеи. Об этом сегодня заявил на брифинге в Анкаре официальный представитель МИД Турции Хюсейин Мюфтюоглу, передает ТАСС.
Возраст нового «длинного дома» – семь тысяч лет, и это первое подобное жилище, открытое на территории Румынии и Молдавии.
Примерно 7 тысяч лет назад в Европе начинает распространяться земледелие и скотоводство. Люди перех
В рамках одного из дорожных проектов АБР в Азербайджане переселены около 2 тыс. человекmənbə: Trend.az
В Гяндже мужчина скончался от аллергической реакции на лекарство, сообщает АПА.
Проживающий по адресу улица Тотанлы Ханлар Керимов (1949 г.р.) принял обезболивающее, после чего его состояние резко ухудшилось.
Близкие мужчины немедленно доставили его в больницу, однако Х.Керимов ско
Лепка — крайне увлекательное занятие. Правда, некоторые дети предпочитают ей игру или просмотр очередного мультфильма. Однако, если вы покажете своему чаду, что из пластилина можно создавать не только стандартные поделки, но и очаровательные игрушки, ребенок станет лепить намного чаще.
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR будет добывать 292 миллиона кубометров газа и около 54,75 тысячи тонн конденсата ежегодно за счет сдачи в эксплуатацию новой скважины, которая бурится на крупном месторождении "Булла Дениз" на Каспии, говорится в сообщени
Министерство экологии и природных ресурсов распространило предупреждение о резком изменении климатических условий в Азербайджане.
Со второй половины дня 27 января и до конца месяца в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные у
БАКУ /Trend/ - Со второй половины пятницы и до конца месяца в Баку и на Абшеронском полуострове установится нестабильная погода, порывистый северо-западный ветер, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов.
Време
США следовало бы просчитать все возможные последствия введения зон безопасности для беженцев в Сирии, с Москвой по этому вопросу американцы не советовались. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.
Фильмы об отношениях мам и дочерей снимают в разных жанрах — от легких комедий до глубоких психологических драм. В общем, все как в жизни.
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В первую очередь смартфоны Samsung появятся в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга, к середине февраля их продажа должна начаться в салонах оператора по всей России. Первая партия включает в себя около 10 наиболее актуальных моделей — от Galaxy J1 Mini до Galaxy S7 Edge.
БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Flame Towers в Баку состоялся пресс-показ фильма "Великая стена" режиссера Чжан Имоу, сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.
Действие фильма происходит в XV веке в Китае, куда из Европы отправляется группа английских нае
БАКУ/Trend/ - Делегация министерства социальной политики Украины во главе с министром Андреем Ревой совершит визит в Азербайджан, об этом говорится в пресс-релизе, распространенном посольством Украины в Азербайджане в четверг.
В ходе визита, который состоится с 26 по 28 ян
Бывший министр финансов Армении Гагик Хачатрян вместе с семьей эмигрировал в США, сообщает армянская газета «Грапарак».
«Гагик Хачатрян постоянно проживает со своими сыновьями в Лос-Анджелесе, управляя оттуда своим бизнесом в Армении. По
БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было возведено 14 новых и отремонтировано восемь старых автомобильных мостов, построено и реконструировано 880 километров проспектов, улиц и автомобильных дорог общего пользования. Об этом в четверг сообщил председатель ОАО «Азеравтойо