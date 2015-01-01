Президент США Дональд Трамп в предстоящие выходные проведет телефонную беседу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьером Италии Паоло Джентилони, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Трамп проводит в
Семнадцатилетний молодой человек задержан правоохранительными органами Колумбии по подозрению в совершении не менее 30 убийств в городе Кали, передает РИА Новости.
"Подросток по прозвищу Малыш Боб совершил около 30 убийств,
Евросоюзу нужны настолько крепкие отношения с США, насколько это возможно, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС на Мальте, передает РИА Новости.
"Наше намерение и, я д
Около 53 процентов американцев не одобряют первые шаги Дональда Трампа, предпринятые им в качестве президента США, передает ТАСС со ссылкой на опубликованные результаты общенационального опроса, проведенного телеканалом CNN совместно с
В городе Гаджикабул произошло отравление от угарного газа. Как сообщает АПА, жительница города Алиева Бибиханым (1987 года рождения) отравилась от угарного газа в собственном доме.
В настоящее время пострадавшая находится в реанимационном отделении ЦРБ Гаджикабульского района.
Власти Мексики и Турции договорились ускорить переговоры по соглашению о свободной торговле, заявил в пятницу министр иностранных дел латиноамериканской страны Луис Видегарай, передает РИА Новости.
"У нас уже было семь раунд
БАКУ /Trend/ - В городе Хырдалан Абшеронского района сгорела пристройка, навес и трехкомнатный одноэтажный частный дом, сообщает сайт МЧС.
Во время осмотра места пожара было обнаружено тело Юсифова Фаига Велийулла оглу 1958 года рождения.
Пожар был локализован в 21:
Тегеран не поставляет оружие Йемену, сообщения об этом являются ложью, заявил в пятницу советник спикера парламента Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Это просто вымыслы, которые появляются с самого начала войны в Йемене. (Например) Они объявляют об убийстве трех
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о применении закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджана" от 30 декабря 2016 года.
Согласно изменениям, в Кодекс добавляется статья 459-1
Вашингтон не намерен терпеть «провокации» со стороны Ирана, которые угрожают интересам Соединенных Штатов. Об этом, как сообщает Reuters, заявил в пятницу, 3 февраля, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.
«Международное сообщество было сл
Знаете ли вы, что тысячи лет тому назад в начале февраля римляне отмечали День ежа? И никакого сурка в помине не было. Если ежик видел свою тень лунной ночью, значит, впереди еще 6 недель зимы.
AdMe.ru поздравляет всех ежей с профессиональным праздником и предлагает вспомнить, за что
Министр строительства республики Ингушетия Мустафа Буружев задержан по делу о мошенничестве в крупных размерах. Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, он подозревается в хищении более 54 млн рублей при строительстве школы.
Между тем пресс-служба МВД РФ
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил изменения в закон "О дорожном движении".
В частности эти изменения коснулись нарушений правил парковки.
Согласно изменениям, водители, полностью или частично не оплатившие парковку, буду
Новые санкции США расцениваются Ираном как нелегитимные. Как передает Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.
"Новые санкции несовместимы с обязательствами США и резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, которая закрепила соглашения, достигнутые между Ираном и "
Нет, это не те мужчины, которые заставляют женщин надевать гамаши и шапочку. У них совсем другие цели и функции. Вот что удалось выяснить …
1. Мужчину для здоровья не заводят в доме для постоянного проживания, он приходит изредка, раз в неделю, например, выполняет свои
США пересматривают политику в отношении Кубы, сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.
"Мы сейчас занимаемся полным пересмотром всей политики США в отношении Кубы", — сказал Спа
Сегодня в городе Хырдалан Абшеронского района сгорела пристройка и трехкомнатный одноэтажный частный дом общей площадью 72 кв.м.
Как сообщает сайт МЧС, в сгоревшей пристройке пожарными было обнаружено сгоревшее тело Юсифова Фаика (1958 г.р.).
Остальная часть дома была защищен
В Губе автомобиль сбил 11-летнего мальчика. Как передает АПА, инцидент зарегистрирован на автотрассе Баку-Губа-Российская Федерация.
Автомобиль марки «ВАЗ 21099» сбил переходившего дорогу Ахмедзаде Сайяда Шаиг оглу (2006 г.р.). Ребенок был доставлен с черепно-мозговой травмой
На военный патруль у музея Лувр в Париже, предположительно, напал уроженец Египта, 1988 года рождения.
Как передает телеканал LCI, речь может идти о 29-летнем мужчине по имени Абдалла. Узнать имя злоумышленника удалось благодаря мобильному телефону, который изъяли у нападавшего. Сейчас пр
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил о пересмотре Вашингтоном отношений США и Кубы, передает РИА «Новости».
«Мы сейчас занимаемся полным пересмотром всей политики США в отношении Кубы», — сказал он.
По словам представителя Белого дома, &
Власти США закупили у компании Lockheed Martin 55 истребителей F-35 со скидкой 7,5 процентов, сообщил в пятницу пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.
"Вчера была достигнута замечательная сделка с Loc
Посольство России в Дамаске подверглось минометным обстрелам 2 и 3 февраля. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати российского МИД.
Отмечается, что огонь велся прицельно из района Джобар сирийской столицы, в котором «хозяйничают террористы».
Среди уничтоженных в январе боевиков в Йемене были два лидера "Аль-Каиды", передает РИА Новости со ссылкой на командование США на Ближнем Востоке (CENTCOM).
Подразделения сил специального назначения Армии США 29 января
Минобороны США закупило у компании Lockheed Martin 55 истребителей F-35 со скидкой 7,5 процентов. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.
«Вчера была заключена замечательная сделка с Locheed Martin по приобретению нов