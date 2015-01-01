Тела шести человек нашли в среду на дороге между мексиканскими городами Мочитлан и Лагунильяс в опасном с точки зрения преступности штате Герреро, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
На телах видны следы от огнест
Работники сайта Sports Betting Experts опросили 10 тысяч поклонников телесериала «Игра престолов» и составили рейтинг персонажей, которые, по мнению зрителей, погибнут в седьмом сезоне проекта. Результаты опубликовало издание Entertainment Weekly, являющееся партнером Sports Betting
Ограничения на въезд, которые были введены в США, не достаточно эффективный способ защиты от террористов, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает Reuters.
«По моему мнению, это не лучший способ защитить США или любую другую страну в связи с серьезными опасениями
БАКУ /Trend/ - Омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова распространила заявление в связи с 25-ой годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщили Trend в среду в пресс-службе аппарата омбудсмена.
"Прошло 25 лет с, вошедшего в историю человечества, как самая кровавая траг
Экс-президент США Барак Обама менее чем через две недели после ухода с поста президента не исключает возможности "бросить решительный вызов" президенту США Дональду Трампу и, как сообщила телекомпания Fox News, лишь выбирает подходящий момент для этого, передает ТАСС.
БАКУ /Trend/ - Самый дорогой билет на IV Исламские игры солидарности, которые пройдут в Баку, будет стоить пять манатов, сказал в среду журналистам корпоративный директор "Баку-2017" Эльчин Сафаров.
По его словам, в продажу поступят 260 тысяч билетов на Исламские
Истребитель F-16 по ошибке выпустил ракету воздух-земля на учениях в штате Нью-Мексико, в результате один военнослужащий погиб и еще один получил ранения, сообщила пресс-служба авиабазы ВВС США Холломан, передает РИА Новости.
Инц
Один военнослужащий США погиб, еще один получил ранения в результате инцидента во время учений на базе американских ВВС в штате Нью-Мексико, передает ТАСС.
Согласно информации, два истребителя F-16 по ошибке выпустили несколько ракет класса "воздух-земля" во время учений на базе ВВС Холло
В День всех влюбленных каждая девушка хочет выглядеть романтично и изящно. Всегда возникают вопросы: какой подобрать образ, что одеть, какую выбрать прическу и какой подобрать мани
1 февраля 2009 года в Москве в храме Христа Спасителя прошла интронизация шестнадцатого Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Давайте вместе вспомним самые яркие события, связанные с главой РПЦ.
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ выдержал всего лишь год власти тандема Партия "Народный фронт Азербайджана – «Мусават», и этот период запомнился как год хаоса, сказал Trend в среду депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Насиров.
По его словам, эт
Семья живущего в Голландии блогера Ордухана Теймурхана отреклась от него. Члены семьи блогера обратились в редакцию haqqin.az, сообщив, что они обеспокоены распространением в социальных сетях клеветнических и предвзятых материалов антигосударственной направленности, связанных с их родственником.
Цены на бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 в Азербайджане повысились.
Как сообщили в компаниях, занимающихся розничной продажей топлива, стоимость одного литра бензина указанных марок на автозаправочных станциях (АЗС) составляет для Premium Euro-95 - 1,15 м
ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в среду принял председателя Американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, сообщило Национальное информагентство Узбекистана ( УзА).
Делегация деловых кругов США во главе с председателем Американо-узб
Как сообщает Sportbox.az, об этом заявил сам футболист на своем официальном аккаунте в социальной сети Facebook. Нападающий сборной «Сальвадора» играл в «Зиря» в сезоне 2015-2016 и стал лучшим бомбардиром команды. Прошлым летом он перешел в португальский «Насьонал», где провел первую часть ны
Иран планирует построить 12 новых нефтегазоперерабатывающих заводов, сообщает агентство MNA со ссылкой на заявление директора по корпоративному планированию и члена совета директоров Национальной иранской нефтеперерабатывающей и распределительной компании (NIORDC) Армана Могхадам
На границе России с Белоруссией установлена пограничная зона. Такое распоряжение отдал директор ФСБ Александр Бортников. Решение принято для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ», сообщает сайт "Медуза".
Региональные управления ФСБ в С
БАКУ /Trend/ - Партия "Народный фронт Азербайджана" и "Мусават" живут надеждой, как в произведении Джалила Мамедгулузаде "Авось возвратят", сказал Trend в среду председатель Социал-демократической партии Азербайджана, депутат Араз Ализаде.
&qu
В США несколько штатов приняли решение запретить студентам приносить на экзамены новые ноутбуки
БАКУ /Trend/ - Глава партии "Мусават" Иса Гамбар издавна славится тем, что провоцирует молодежь, а потом скрывается, сказал Trend в среду заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан", председатель комитета Милли Меджлиса (парламента)
ис
Над Черным морем во время тренировочного полета был обстрелян транспортный самолет, заявил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко, передает РИА Новости.
"Об этом президенту доложил министр обороны Степан Полторак… Экипаж не пострадал. Подробности сообщит
Пентагон считает, что баллистическая ракета, испытанная Ираном 29 января 2017 года, имеет северокорейское происхождение. Это может столкнуть Иран с президентом США Дональдом Трампом, который взял курс жёсткого поведения с Ираном, сообщает Popular Mechanics.
БАКУ /Trend/ - В результате очередной провокации армян на линии фронта был ранен военнослужащий ВС Азербайджана.
Как сообщает в среду пресс-служба министерства обороны, первого февраля армянские вооруженные подразделения, используя автоматическое оружие и гранатометы, в оч
Посол России в Осло вызван в министерство иностранных дел Норвегии после сообщений о том, что ряду норвежских депутатов было отказано в получении российской визы, сообщает ВВС.
"Мы выразили протест и заявляем, что мы находим решение российской стороны несправедливым и необоснованным. Мы о