Как выбрать тон помады, который идеально подойдет именно вам

На то, чтобы безошибочно определить, какой цвет помады идеален, девушки порой тратят несколько часов, а результат все равно не радует. Решить эту проблему оказалось довольно просто — нужно лишь определить свой цветотип.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие оттенки подойдут каждому типу, и сп