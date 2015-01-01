Президент Гамбии Яйя Джамме, потерпевший поражение на выборах, уедет из страны и прекратит политическое противостояние, передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated Press.
Ранее Джамме отказался при
Экс-президент Гамбии Яйя Джамме покинул территорию страны. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс.
По данным корреспондента агентства, бывший лидер Гамбии взо
По меньшей мере 13 человек погибли, еще порядка 100 получили ранения в результате схода с рельсов поезда в Индии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
По его данным, с рельсов сошли семь вагонов поезда и локо
Встреча, состоявшаяся в Манчестере на «Этихад Стэдиум», завершилась со счетом 2:2.
Все главные события в этой игре случились во втором тайме. На 49-й минуте хозяева вышли вперед благодаря точному удару Лероя Зане.
Вскоре, через пять минут, «горожане» удвоили преимущество. На это
Президент США Дональд Трамп посетил в субботу штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Выступая перед сотрудниками ведомства, глава Белого дома заявил, что они играют ключевую роль в обеспечении безопасности Соединенных Штатов, а также обещал оказывать и
БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в Баку состоялась премьера спектакля "Алмаз" по пьесе видного драматурга, поэта, театрального постановщика и сценариста Джафара Джаббарлы, сообщает Trend Li
Экс-президент Гамбии Яйя Джамме покинул территорию страны, передает 22 января агентство Франс Пресс.
По данным корреспондента агентства, бывший лидер Гамбии взошел на борт самолета, на котором не было никаких опознавательных знаков, после чего воздушное судно вылетело
Энергоснабжение подстанции и первого энергоблока Армянской атомной электростанции днем в субботу было прервано в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи, сообщила "Интерфаксу" советник премьер-минис
Энергоснабжение подстанции и первого энергоблока Армянской атомной электростанции днем в субботу было прервано в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи, сообщила Интерфаксу советник премьер-министра Армении Шушан Сардарян.
"Сегодня в ре
Автомобиль взорвался в субботу на улице у посольства Италии и рядом с посольством Египта в ливийской столице Триполи, погибли два человека, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Пока не ясно был ли взрыв напад
Президент США Дональд Трамп посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Лэнгли и вновь заявил, что необходимо уничтожить запрещенную в США, России и других странах террористическую группировку "Исламское государство", передает РИА Новости.
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Массовые протесты проходят в субботу в ряде городов США на следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа. Судя по "картинке" телеканалов, стотысячные демонстрации собрались как минимум в нескольких городах — Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Бостоне,
Власти итальянского городка Фариндола, отель в окрестностях которого был на этой неделе завален лавиной, что привело к десяткам жертв, подают в суд на французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo. Об этом сообщил телеканал Rai News 24 со ссылкой на заявление мэра пострадавшего города, пер
Тридцать семь туристов из Таиланда были утром в субботу захвачены в заложники на территории мьянманского штата Карен бойцами местной вооруженной группировки из-за ареста таиландской полицией шести несовершеннолетних каренских секс-работниц и их проводника, передает
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшее время обсудит с президентом США Дональдом Трампом отношения с Ираном. Соответствующую информацию израильский премьер разместил в субботу на своей официальной странице в социальной сети Facebook, передает ТАСС.
Выход Великобритании из Евросоюза может привести к нарушению Белфастского соглашения о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии. Такое мнение выразил в субботу председатель североирландской республиканской партии "Шинн фейн" Джерри Адамс, передает ТАСС.
Взаимодействие с США необходимо для обеспечения долгосрочного перемирия и политического урегулирования в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.
"Мы обратились к Вашингтону с просьбой направить в Астану представительную делегацию", &mda
Для обеспечения долгосрочного перемирия и политического урегулирования в Сирии необходимо взаимодействовать с Вашингтоном. Именно по этой причине на переговоры в Астану были приглашены и представители США, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с группой
Жительница Геранбойского района скончалась в больнице №1 имени Аббаса Саххата в Гяндже, передает АПА.
Согласно информации, жительница района 28-летняя Эльшана Ахмедова была доставлена в тяжелом состоянии в гинекологическое отделение больницы с диагнозом «разрыв маточной трубы»
БАКУ/ Trend/ - Азербайджанцы, проживающие в Испании, провели акцию протеста против стенда, пропагандирующего сепаратистский режим в Нагорном Карабахе на международной туристической выставке "Fitur-2017" в Мадриде.
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Племя хуаорани насчитывает всего 4 тысячи человек. Они живут в джунглях восточного Эквадора, питаются обезьянами, которых охотники подстреливают, выдувая отравленные иглы из специальных трубок, готовят пищу на костре ...
В инаугурационной речи 45-го президента США Дональда Трампа присутствовала националистическая риторика. Об этом заявил вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль, сообщает The Independent.
«Он действительно имеет в виду то, что говорит. Мы слышали явную
ГОЛОГРАММА ЖИЗНИ
«Я бы желал, чтобы отец мой или мать, а то и оба они вместе — ведь обязанность эта лежала одинаково на них обоих, — поразмыслили над тем, что они делают, в то время как они меня зачинали.
Если бы они должным образом подумали, сколь многое зависит о
В приграничных районах Сирии необходимо создать буферные зоны для бегущих от войны людей, заявил главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ялчын Топчу, передает агентство "Интерфакс".
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США не станут посылать на межсирийские переговоры в Астане 23-24 января делегацию из Вашингтона. Соединенные штаты на переговорах представит посол в Казахстане Джордж Крол, сообщил ТАСС официальный представитель госдепартамента США Мар