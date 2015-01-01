В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цены на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 3,39%, до $52,16 за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures цены на
Дутерте, филиппинский президент, заявил: "Да я только начал!" о своей жесточайшей кампании против наркодилеров и наркоманов. Кровавая бойня уже унесла 6,000 жизней и более 900,000 наркоманов сдались властям ...
В Афинах скончался 55-летний российский консул, передает ТАСС.
Заведующий консульским отделом посольства РФ в Греции Андрей Маланин скончался от естественных причин.
"Посольство может подтвердить факт кончины заведую
Несколько часов назад информационный сайт Sputnik Азербайджан со ссылкой на анонимные источники распространил новые подробности о перестрелке в Наримановском районе в ночь на 9 января. По информации агентства на анонимные источники, перестрелку устроили люди криминальных авторитет
В видео представлено «устройство, непохожее на остальные» (Device Like No Other). Согласно информации презентации, у него «великолепный дисплей» и «неограниченная мощность».Это устройство — поздравительная открытка. Авторы ролика извинились за отсутствие входа для науш
В Цюрихе состоялась церемония вручения наград ФИФА по итогам 2016 года.
Номинантами на звание лучшего футболиста года были португалец Криштиану Роналду, француз Антуан Гризманн и аргентинец Лионель Месси. В итоге лучшим был назван футболист сборной Португалии и мадридского «Реала&ra
Компания PKvitality намерена выпустить на рынок носимый на запястье г
Накануне украинское информационное агентство «Донбасс Информационный» опубликовало большую статью об экспорте украинского вооружения и военной техники (ВВТ). Как сообщает haqqin.az, в статье в списке основных экспортеров украинских ВВТ названы Азербайджан, Китай, Индия, Саудовск
Избранный президент США Дональд Трамп назначит американского бизнесмена Джареда Кушнера, мужа своей дочери Иванки Трамп, старшим советником президента, передает телеканал NBC.
"Зять избранного президента Трампа Джаред Кушнер будет назначен на должность старшего советника президента", - го
Избранный президент США Дональд Трамп назначит американского бизнесмена Джареда Кушнера, мужа своей дочери Иванки Трамп, старшим советником президента, передает Интерфакс со ссылкой на телеканал NBC.
"Зять избранного пр
Число погибших от холода при восхождении на вулкан Акатенанго в Гватемале возросло до шести человек, передает РИА Новости со ссылкой на портал Prensa Libre. Ранее сообщалось о гибели как минимум трех туристов.
Две туристические г
Самые богатые люди России, у части из которых «тесные связи с президентом Владимиром Путиным», разбогатели после избрания миллиардера Дональда Трампа президентом США на 29 миллиардов долларов, пишет Forbes.
Самый богатый человек России, основной акционер «Новатэка»
Тщеславие армянских чиновников поистине не знает границ. Беспрестанно одарять друг друга медалями разного достоинства, регалиями и званиями стало уже национальной традицией у армянской политической элиты. Депутатов парламента, министров, помощников президента и активистов правящей Республиканско
В Женеве начались переговоры по кипрской проблеме с участием лидера греческой общины острова Никоса Анастасиадиса и президента Северного Кипра Мустафы Акынджи, передает Анадолу.
Анастасиадиса и Акынджи встречали генеральный директор женевского офиса ООН Мишель Мюллер и спе
Каждый день за нами наблюдают тысячи глаз, некоторые из них отнюдь не человеческие. Только посмотрите на эти лица неодушевленных предметов, неподдельные эмоции которых заставляются улыбнуться.
Социальные сети взорвал драматический видеосюжет с 10-летней Нурай Байрамовой, которую по решению суда судебные исполнители пытались силой передать отцу. Накал эмоций и страстей в интернете привел в действие государственные структуры: в дело вмешались аппарат омбудсмена и Госкомитет по проблемам
БАКУ /Trend/
20:57 (GMT+4) Авиарейс, следующий из Стамбула в Баку, прибыл в 20:43 [по местному времени], следует из информации, размещенной в понедельник на сайте Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев.
В Таиланде 27-летний житель признался в том, что изнасиловал туристку из России, притворившись жертвой наводнения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на тайские СМИ.
В настоящее время полиция задержала подозреваемого. Он рассказал, что вечером 6 января на острове Самуи он попросил росс
Председатель Национального конгресса армян Украины, экс-заместителя Председателя Совета по вопросам этнонациональной политики при Президенте Украины Ашот Дадикоевич Аванесян выступил с сенсационным заявлением.
По словам одного из видных представителей арм
Глава Государства Палестина Махмуд Аббас обратился к избранному президенту США Дональду Трампу с просьбой отказаться от переноса американского диппредставительства в Иерусалим, передает в понедельник ТАСС со ссылкой на информационное агентс
Азербайджан и Швейцария обсудили привлечение швейцарских грузов к перевозкам через международные транспортные коридоры "Север-Юг" и "Юг-Запад". Данный вопрос обсуждался на прошедшей в Цюрихе двусторонней встрече между председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым и през
Смольнинский районный суд Петербурга 13 января рассмотрит ходатайство о продлении ареста бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна по делу о мошенничестве при строительстве "Зенит-Арены", передает в понедельник РИА Новости со
Как сообщает Sportbox.az, сегодня «Трабзонспор» провел очередную тренировку на сборах в Анталье. На занятии присутствовал и Рамиль Шейдаев.
Теймур Максутов
источник: sportbox.az
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Швейцария обсудили привлечение швейцарских грузов к перевозкам через международные транспортные коридоры "Север-Юг" и "Юг-Запад".
Данный вопрос обсуждался на прошедшей в Цюрихе двусторонней встрече между председателем ЗАО &q