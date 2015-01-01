Нефть вновь дешевеет

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цены на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 3,39%, до $52,16 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures цены на