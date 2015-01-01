Азербайджан с 1 января начинает процесс снижения посуточной нефтедобычи на 35 тысяч баррелей, согласно решению ОПЕК, передает РИА Новости.
В Вене 10 декабря 2016 года прошла встреча ОПЕК с нефтедобывающими странами вне организации. ОПЕК на заседании 30 ноября дого
Число горняков, погибших при обрушении шахты на угольном руднике в индийском штате Джаркханд, увеличилось до 16 человек, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 10 погибших.
"Сейчас мы вынесли тела 16 человек и думае
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с совершенным в Стамбуле терактом, сообщается на сайте главы государства.
"Нас глубоко потрясло известие о совершении жестокого вооруженного напад
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с совершенным в Стамбуле терактом. " Нас глубоко потрясло известие о совершении жестокого вооруженного нападения на людей
Казахстан с 1 января вступил в права непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы, передает «Интерфакс».
Таким образом Казахстан стал первой страной Центральной Азии - членом СБ ООН, и в этом качестве республика готова предста
БАКУ /Trend/ - ВС Армении используя крупнокалиберные пулеметы, за минувшие сутки 92 раза нарушили режим прекращения огня на различных направлениях линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, сообщили в воскресенье в пресс-службе минобороны Азербайджана.
С пози
Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 92 раза, сообщает Минобороны Азербайджана.
Обстрел азербайджанских позиций велся как с территории Армении, так и с оккупированных территори
МИД Греции осудил теракт в ночном клубе в Стамбуле, жертвами которого стали не менее 39 человек, передает РИА Новости.
"Мы безоговорочно осуждаем варварский теракт с многочисленными жертвами, который произошел в ночном клубе
В новогоднюю ночь в Стамбуле произошло нападение на ночной клуб Reina, находящийся в районе Бешикташ, который расположен рядом с мостом через пролив Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую части Стамбула.
Люди в костюмах Санта
Девятый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил 1 января с первым посланием к международному сообществу, призвав правительства и народы стран в новом году бороться за мир и налаживать диалог, невзирая на политические разногласия, передает
Посетители ночного клуба в Стамбуле рассказали, как они спасались от террориста, устроившего беспорядочную стрельбу на новогодней вечеринке, передает РИА Новости.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в
Три человека погибли при столкновении двух легкомоторных самолетов в воздушном пространстве штата Техас, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
Инцидент произошел рядом с частным аэропортом в 55 километра
ВВС Турции уничтожили одного из главарей ИГ в районе сирийского города Эль-Баб.
Как передает Vesti.Az со ссылкой на Анадолу, согласно источникам в силах безопасности Турции, один из так на
Террорист, напавший на ночной клуб в Стамбуле, ликвидирован силовиками, пишет газета Guardian со ссылкой на представителей турецкого правительства, передает РИА Новости.
Сотрудник издания на месте инцидента сообщает, что полицейс
Эта бесконечная вещь - глупость. Как говорили мудрецы - все человек теряет с годами: юность, красоту, здоровье, порывы честолюбия. И только одна глупость никогда не покидает людей.
Президент США Барак Обама распорядился оказать Турции необходимую помощь после теракта в Стамбуле, сообщил представитель Белого дома Эрик Шульц, передает РИА Новости.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошл
БАКУ/ Trend/ - Разведка США предупреждала о теракте в Стамбуле. Об этом заявил владелец стамбульского клуба Reina, где произошла стрельба, пишет газета Hurriyet.
"Американская разведка предупредила о теракте. Семь-десять дней здесь предпринимались усиленные меры безо
Вооруженное нападение произошло на ночной клуб в Стамбуле, есть раненые. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом собщает агентство Рейтер.
Сообщается, что на улицу перед клубом прибыли брониро
Вооруженное нападение произошло в одном из ночных клубов Стамбула, есть раненые, пишет турецкая газета Milliyet.
Согласно сообщению издания, на место происшествия привлечены сотрудники полиции.mənbə: Trend.az
Полиция в Канаде арестовала капитана воздушного судна, который находился в состоянии алкогольного опьянения и непосредственно перед взлетом уснул в кабине пилотов, сообщает местная газета National Post.
Сообщается, что пилот в суб
Если внимательно посмотреть на веточки, то иногда можно увидеть неожиданный результат: веточка вдруг
Полиция Калгари (провинция Альберта) арестовала пилота авиалайнера, который заснул в кабине из-за алкогольного опьянения перед вылетом в Мексику, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.
Борт канадской авиакомпании Sunwing Air
Дальнемагистральный пассажирский самолет японской авиакомпании экстренно сел из-за отказа двигателя в Красноярске. Об этом в субботу, 31 декабря, Интерфаксу сообщил источник в экстренных службах.
«Самолет Boeing-777 Японских авиалиний запросил экстренную посадку в Красноярске из-за
Самолет Boeing 777 совершил аварийную посадку в красноярском аэропорту "Емельяново". Об этом сообщила служба помощи 112 Красноярского края, передает ТАСС.
"Самолет Боинг 777 рейс NH204 благополучно совершил посадк
Председательство в Содружестве Независимых государств переходит к России с 1 января 2017 года. Москва намерена сделать приоритетом председательства в СНГ в новом году повышение практической отдачи от деятельности организации, а также преодоление тенденции на снижение товарооборота, сообщает РИА