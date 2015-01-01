Генсек ООН выступил против указа Трампа

Ограничения на въезд, которые были введены в США, не достаточно эффективный способ защиты от террористов, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает Reuters.

«По моему мнению, это не лучший способ защитить США или любую другую страну в связи с серьезными опасениями