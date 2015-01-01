Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано констатирует следование Ираном требованиям Совместного всеобъемлющего плана действий, предприписывающего властям страны сокращение ядерного потенциала, в частности, на обогатительном заводе Фордо, говорится в заявлении Амано, распространенном пресс-с
С 2013 года компания Panasonic предоставляет своих ро
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его армянский коллега Карен Карапетян 24 января в Москве обсудят интеграционное взаимодействие двух стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу
Иранская ПВО сбила в небе над столицей страны Тегераном гражданский беспилотник неизвестного происхождения, сообщает Reuters.
Как заявил губернатор провинции Тегерана Иса Фархади (Isa Farhadi), в направлении беспилотного аппарата произведено несколько выс
«Заявление в Мосгорсуд о принятии обеспечительных мер в отношении третьего эпизода четвертого сезона сериала "Шерлок" поступило в понедельник [16 января]. Истцом выступает "Первый канал". Ответчик — провайдер хостинга 3NT Solutions LLP», — сообщили в Мосгорсуде.
Пр
БАКУ /Trend/ - Рабочая группа под руководством вице-президента SOCAR по разработке месторождений Яшара Лятифова побывала на морских основаниях нефтегазодобывающих управлений имени Н. Нариманова и "Нефтяные камни", сообщили в понедельник в госнефтекомпании Азербайджана.
Суд приговорил члена оппозиционного «Учредительного парламента» Геворка Сафаряна, обвиняемого в насилии в отношении полицейского, к двум годам лишения свободы, сообщает Новости-Армения.
Выслушав приговор, подсудимый заметил: «Так и
БАКУ /Trend/ - Исламская Республика Иран не стремится свергнуть саудовский режим, сказал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, комментируя высказывания некоторых чиновников Саудовской Аравии.
«Иран, пытается остановить попытки, направленные
Взрыв произошел в турецком городе Диярбакыр на юго-востоке Турции, семь человек получили ранения, сообщает в понедельник телеканал NTV.
ЧП произошло в 16.30 во время сноса здания в районе Сур, где находится кампус университета Диджле. Причина взрыва пока
БАКУ /Trend/ - В Баку продолжаются последние приготовления к Межконтинентальным судейским курсам FIG по художественной гимнастике, которые состоятся в столице впервые с 17 по 21 января.
Trend представляет читателям фоторепортаж с процесса подготовки.mən
Турецкая полиция обнаружила $150 тыc. в квартире боевика ИГ узбекского происхождения Абдулгадира Машарипова, расстрелявшего 39 человек в новогоднюю ночь в клубе в Стамбуле, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По версии полиции, эти деньги террорис
На то, чтобы безошибочно определить, какой цвет помады идеален, девушки порой тратят несколько часов, а результат все равно не радует. Решить эту проблему оказалось довольно просто — нужно лишь определить свой цветотип.
Мы в AdMe.ru выяснили, какие оттенки подойдут каждому типу, и сп
БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева 22 и 23 марта пройдет концерт всемирно известного певца и композитора, азербайджанца по национальности Сами Юсуфа, сообщает Trend Life. Выступление певца пройдет в дни празднования одного из самых любимых праздников азербайджанц
Украина на следующей неделе передаст Таиланду очередную партию танков "Оплот", полностью контракт по поставке танков перенесли на осень 2017 года, сообщает в понедельник пресс-служба "Укрспецэкспорта".
"Со следующей недели на заво
БАКУ /Trend/ - В 2016 году 58 человек, занимавшихся террористической деятельностью за пределами Азербайджана, были лишены азербайджанского гражданства. Об этом сказал начальник Государственной миграционной службы, государственный советник миграционной службы второго ранга Фирудин
В Австрии выдан ордер на арест главного тренера сборной Азербайджана по дзюдо, 2-кратного олимпийского Петера Зайзенбахера, обвиняемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении нескольких несовершеннолетних девочек.
Слушания по данному делу должны были начаться 19 дека
Если у вас когда-нибудь была собака, то вы наверняка знаете, какой это веселый и преданный друг. А еще вы должны были догадаться, что у собак существует свой собственный язык. AdMe.ru подробно изучил этот вопрос и делится с вами результатами исследований.
БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Азербайджана может увеличить долю в акционерном капитале Международного банка Азербайджана (МБА) с 54,96 до 76,73 процентов, следует из проспекта эмиссии, опубликованного на государственном сайте раскрытия информации.
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Как сообщалось ранее, Kapital Bank с 14-го декабря по 13-е января проводил призовую акцию в связи с празднованием Нового года по потребительским кредитам. В акции 3 клиента выиграли iPad, 2 клиента iPhone 7, 7 клиентов телевизоры Samsung, и более десяти тысяч клиентов скидки до 5
Житель Твери опубликовал в Сети несколько видеозаписей со своими буйными соседями, которые всячески пытаются уничтожить его камеру видеонаблюдения, установленную на этаже. Причина установки камеры очень проста: соседи...
Правительство Азербайджана и Всемирный банк в понедельник в Баку подписали правовой документ по кредиту в размере $400 млн на реализацию проекта Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), отмечается в сообщении банка.
Договор подписали региональный директор
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Госоператоры связи Азербайджана полностью перешли на безналичный расчетmənbə: Trend.az
Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Зиллер Жуниор Милтон Луис или просто Милтиньо покинул свой пост.
Он попросил АФФА расторгнуть контракт по семейным обстоятельствам. Ассоциация приняла во просьбу бразильского специалиста и рассталась с ним, с
Перед Беларусью и Египтом открываются новые горизонты сотрудничества. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на открытии белорусско-египетского делового форума, передает Белта.
"Перед Беларусью и Ег